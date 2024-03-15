Rins: coloque na sua rotina o exame de creatinina para diagnóstico de doença renal

Os rins desempenham um papel crucial no corpo, filtrando o sangue e auxiliando na eliminação de toxinas, mantendo o equilíbrio dos minerais no corpo, regulando a quantidade de água e ativando a vitamina D no organismo, entre outras funções. Diante desse cenário, profissionais do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo, lançaram o projeto "Creatinina Capixaba", para estimular o diagnóstico precoce e prevenir a Doença Renal Crônica (DRC). A campanha deste ano tem como tema “Saúde dos Rins e exame de creatinina para todos”.
O projeto tem o objetivo de encurtar a distância entre o paciente atendido em uma unidade de saúde e o atendimento especializado em nefrologia, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o nefrologista Lauro Vasconcellos Filhos, superintendente do Hucam.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lauro Vasconcellos Filho - 15-04-24