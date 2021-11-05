Revolução do 5G: entenda o que muda com a chegada da tecnologia

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou nesta quinta-feira (04) o leilão da tecnologia móvel 5G. As operadoras Claro, Vivo e TIM arremataram três lotes na faixa de 3,5 GHz, a principal da negociação. A Winity II Telecom levou a frequência de 700 MHz, e como é uma empresa ainda não detentora de faixa de radiofrequência, o Brasil terá uma nova operadora móvel com abrangência nacional.

O 5G é uma internet mais rápida, com cobertura mais ampla e conexões mais estáveis e promete revolucionar a sociedade. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Jair Adriano Lima Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisador do Laboratório de Telecomunicações (LabTel), explica o que muda com a chegada do 5G e quais são as novas possibilidades da tecnologia. Ouça!