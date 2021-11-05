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Revolução do 5G: entenda o que muda com a chegada da tecnologia

Quem explica é o professor da Ufes e pesquisador do Laboratório de Telecomunicações, Jair Adriano Lima Silva

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 nov 2021 às 11:09
Exposição de tecnologia 5G Digital Day no Salão Negro do Congresso Nacional
Exposição de tecnologia 5G Digital Day no Salão Negro do Congresso Nacional Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou nesta quinta-feira (04) o leilão da tecnologia móvel 5G. As operadoras Claro, Vivo e TIM arremataram três lotes na faixa de 3,5 GHz, a principal da negociação. A Winity II Telecom levou a frequência de 700 MHz, e como é uma empresa ainda não detentora de faixa de radiofrequência, o Brasil terá uma nova operadora móvel com abrangência nacional. 
O 5G é uma internet mais rápida, com cobertura mais ampla e conexões mais estáveis e promete revolucionar a sociedade. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Jair Adriano Lima Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisador do Laboratório de Telecomunicações (LabTel), explica o que muda com a chegada do 5G e quais são as novas possibilidades da tecnologia. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jair Adriano Lima Silva - 05-11-21.mp3

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