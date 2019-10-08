Revogada restrição que impedia foto sorrindo na Identidade

Há novidades na emissão de Carteiras de Identidade (CI) no Espírito Santo. Isso porque a Polícia Civil do Estado publicou, no Diário Oficial do último dia 27 de setembro, a revogação de dois artigos que definiam normas para a emissão do documento. Desde a data, não há mais a necessidade de que as certidões que são apresentadas no cadastro tenham sido emitidas em um período de até dez anos.

Além disso, também está revogado um outro artigo que impedia que o cidadão tivesse uma foto sorrindo. Quem explica as mudanças no processo é o superintendente de Polícia Técnico-Científica, perito Renato Koscky Junior.

O superintendente destaca no entanto, que apesar de revogados os artigos, mesmo que não haja mais a proibição, não é interessante a pessoa tirar a foto sorrindo, pois trata-se de um documento de identificação e de segurança, que é usado até fora do Brasil.