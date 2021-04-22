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EDITAL SAI NO 2º SEMESTRE

Revitalização do Mercado da Capixaba terá custo de R$ 9,6 milhões

O entrevistado é o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:53
Projeto de revitalização do Mercado da Capixaba Crédito: PMV/Divulgação
As obras de restauração e revitalização do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, tem custo total previsto em R$ 9,6 milhões. Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, o projeto da prefeitura do município, além do restauro das fachadas externa e interna e do telhado, prevê elevador, ar-condicionado e iluminação pública. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele trambém apontou que a rua Araribóia, ao lado do Mercado, será transformada em via de pedestres e receberá serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo.
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo de Oliveira - 22-04-21.mp3
O edital para contratação da obra sai no segundo semestre desse ano. Ouça a entrevista completa.

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