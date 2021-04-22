Revitalização do Mercado da Capixaba terá custo de R$ 9,6 milhões

As obras de restauração e revitalização do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, tem custo total previsto em R$ 9,6 milhões. Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira, o projeto da prefeitura do município, além do restauro das fachadas externa e interna e do telhado, prevê elevador, ar-condicionado e iluminação pública. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele trambém apontou que a rua Araribóia, ao lado do Mercado, será transformada em via de pedestres e receberá serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo.