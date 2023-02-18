Revista nacional destaca a qualidade do café produzido no Espírito Santo

Uma das maiores revistas de turismo do país, a Viaje Mais, edição de fevereiro, dedicou páginas generosas à Serra do Caparaó do lado capixaba, um paraíso natural nas montanhas que faz divisa com o estado de Minas Gerais. O material, assinado por Tales Azzi, diz que no ponto mais alto do Sudeste brasileiro, visitantes curtem trilhas nas montanhas, banhos de cachoeiras e o sabor do melhor café do país. A publicação traz o lado capixaba em sete páginas. Acompanhe.