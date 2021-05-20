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Infraestrutura urbana

Revisão do plano diretor quer Serra mais verticalizada e plano de mobilidade

O entrevistado é o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra, Claudio Denicoli

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:39

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:39
Vista aérea da Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra
Vista aérea da Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra Crédito: Luciney Araújo
A Serra, a partir desta quinta-feira (20), começa as discussões para o desenvolvimento de um novo Plano Diretor Municipal (PDM). A última versão do documento é de 2012 e, por lei, há a obrigação de revisão a cada dez anos. O objetivo do PDM é estabelecer normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra, Claudio Denicoli, disse que a revisão do plano diretor da cidade deve abrir espaço para uma Serra mais verticalizada, ação vista como necessidade pela administração municipal. Outro ponto em destaque é a mobilidade, que segundo Denicoli, demanda um novo plano para otimizar a circulação no território serrano. "Vamos discutir com a cidade a revisão do gabarito das construções e isso vai impactar na verticalização da cidade. Vamos também discutir os instrumentos para o ocupar os vazios urbanos do município que cresceu horizontalmente e esse crescimento tem limite, inclusive para otimizar serviços da cidade como pavimentação, água e esgoto", disse. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Claudio Denicoli - 20/05/2021

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