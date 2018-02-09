Revisão biométrica em Vila Velha termina nesta sexta-feira

Os eleitores que residem em Vila Velha e ainda não passaram pelo recadastramento biométrico tem até esta sexta-feira (09) para comparecer à Central de Revisão, no Boulevard Shopping Vila Velha, e regularizar sua situação com a justiça eleitoral, evitando o cancelamento do título e suas consequências.
O Tribunal Regional Eleitoral divulgou que até a última quarta-feira (07), dos 329.723 eleitores de Vila Velha, 85,11% já tinham finalizado o recadastramento biométrico. O cefe da Central de Recadastramento Biométrico de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, alerta que quem chegar até às 18 horas desta sexta-feira (09) será atendido.
Entrevista - Fernanda Quieroz - Marcos Roberto de Souza - 09-02-18