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TÍTULO DE ELEITOR

Revisão biométrica em Vila Velha termina nesta sexta-feira

Serão atendidos eleitores que chegarem até às 18 horas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 fev 2018 às 10:34
Os eleitores que residem em Vila Velha e ainda não passaram pelo recadastramento biométrico tem até esta sexta-feira (09) para comparecer à Central de Revisão, no Boulevard Shopping Vila Velha, e regularizar sua situação com a justiça eleitoral, evitando o cancelamento do título e suas consequências.
O Tribunal Regional Eleitoral divulgou que até a última quarta-feira (07), dos 329.723 eleitores de Vila Velha, 85,11% já tinham finalizado o recadastramento biométrico. O cefe da Central de Recadastramento Biométrico de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, alerta que quem chegar até às 18 horas desta sexta-feira (09) será atendido.
 
Entrevista - Fernanda Quieroz - Marcos Roberto de Souza - 09-02-18

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