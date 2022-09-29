Reveja o debate CBN e A Gazeta com candidatos ao governo do ES

Cinco candidatos ao governo do Espírito Santo ficaram cara a cara nesta quinta-feira (29) durante o debate promovido por A Gazeta e a Rádio CBN Vitória. O evento permitiu que eles fizessem e respondessem perguntas, além de apresentarem propostas em um momento crucial da campanha, já que o debate aconteceu três dias antes dos primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O encontro foi presencial, na área de eventos da Rede Gazeta, a partir das 9h30, com duração de duas horas. Tudo transmitido ao vivo pela Rádio CBN Vitória e pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta. Participaram do debate os cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta cujos partidos têm representação no Congresso Nacional com no mínimo cinco parlamentares: Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Renato Casagrande (PSB)
O encontro teve quatro blocos. Neles, os candidatos fizeram e responderam perguntas entre si e também aquelas feitas por jornalistas de A Gazeta e da CBN Vitória. Houve rodadas de perguntas livres e temáticas, por sorteio. Ao final, cada candidato teve um minuto para considerações finais, quando pôde se dirigir diretamente aos eleitores, de forma livre. A ordem foi definida por sorteio na hora do debate.
01 - Bloco Debate para Governador Eleições 22 - 29-09-22
02 - Bloco Debate para Governador Eleições 22 - 29-09-22
03 - Bloco Debate para Governador Eleições 22 - 29-09-22
04 - Bloco Debate para Governador Eleições 22 - 29-09-22