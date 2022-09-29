Reveja o debate CBN e A Gazeta com candidatos ao governo do ES

Cinco candidatos ao governo do Espírito Santo ficaram cara a cara nesta quinta-feira (29) durante o debate promovido por A Gazeta e a Rádio CBN Vitória. O evento permitiu que eles fizessem e respondessem perguntas, além de apresentarem propostas em um momento crucial da campanha, já que o debate aconteceu três dias antes dos primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O encontro foi presencial, na área de eventos da Rede Gazeta, a partir das 9h30, com duração de duas horas. Tudo transmitido ao vivo pela Rádio CBN Vitória e pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta. Participaram do debate os cinco nomes que disputam o Palácio Anchieta cujos partidos têm representação no Congresso Nacional com no mínimo cinco parlamentares: Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Renato Casagrande (PSB)