Réveillon: Vitória terá Olodum e 20 minutos de queima de fogos

Contagem regressiva! A “festa da virada" em Vitória promete trazer um espetáculo de luz, cores e atrações musicais em três pontos da cidade (Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras). A novidade sobre a programação do Réveillon foi anunciada trazendo a banda baiana Olodum como atração principal. Em Camburi, serão duas balsas grandes e três balsas menores, atracadas na direção da Adalberto Simão Nader. Jardim Camburi receberá uma balsa grande e duas menores, que ficarão atracadas na direção do Parque da Vale. A queima de fogos nas duas áreas vai durar cerca de 20 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini detalha a programação.