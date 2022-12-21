Réveillon: Vitória terá Olodum e 20 minutos de queima de fogos

Contagem regressiva! A “festa da virada" em Vitória promete trazer um espetáculo de luz, cores e atrações musicais em três pontos da cidade (Camburi, Santo Antônio e Ilha das Caieiras). A novidade sobre a programação do Réveillon foi anunciada trazendo a banda baiana Olodum como atração principal. Em Camburi, serão duas balsas grandes e três balsas menores, atracadas na direção da Adalberto Simão Nader. Jardim Camburi receberá uma balsa grande e duas menores, que ficarão atracadas na direção do Parque da Vale. A queima de fogos nas duas áreas vai durar cerca de 20 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini detalha a programação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 21-12-22.mp3
Santo Antônio vai receber uma balsa média, que estará atracada na direção da Rodovia Serafim Derenzi, com show pirotécnico que vai durar cerca de oito minutos. Para a Ilha das Caieiras também está reservada uma balsa média, atracada na direção da Praça Dom João Batista. A queima de fogos vai durar cerca de oito minutos.
A PROGRAMAÇÃO:
- Em Camburi, a festa terá dois dias:
Sexta-feira (30)
20h - Cristian Sullivan
22h - Filipe Fantin
00h - Carla Visi e Márcia Short
Sábado (31)
19h - Neno Bahia
21h - Léo Lima
23h - Olodum
01h - Escola de Samba Novo Império
Em Santo Antônio e na Ilha das Caieiras, a festa acontece no dia da virada, sábado (31), e a programação ficou assim:
Santo Antônio
20h - Feijão Balanço
22h - Reder Matos
00h - Leonardo Valentim
Ilha das Caieiras
20h - Banda Prakatum
22h - Cheiro da Cor
00h - LeqSamba
[fonte: prefeitura de Vitória]