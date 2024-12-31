Réveillon: queimas de fogos e DJs agitam orla de Vila Velha

Shows de fogos e muita música animarão o Réveillon em Vila Velha. Para a festa da virada, a cidade canela-verde contará com 14 minutos de queimas de fogos de baixo ruído. Serão 12 balsas espalhadas pela baía, com pontos nas praias de Itaparica, Itapuã, Praia da Costa, Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Nova Ponta da Fruta. Oito pontos da cidade contarão com DJs para agitar a celebração. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Roberto Patrício Júnior, detalha os bastidores da festa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Patricio Junior - 31-12-24.mp3