Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vem 2025!

Réveillon: queimas de fogos e DJs agitam orla de Vila Velha

Ouça entrevista com o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Roberto Patrício Júnior

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 10:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 dez 2024 às 10:19
Queima de fogos em Vila Velha no Réveillon 2022
Queima de fogos em Vila Velha no Réveillon 2022 Crédito: Adessandro Reis/Divulgação PMVV
Shows de fogos e muita música animarão o Réveillon em Vila Velha. Para a festa da virada, a cidade canela-verde contará com 14 minutos de queimas de fogos de baixo ruído. Serão 12 balsas espalhadas pela baía, com pontos nas praias de Itaparica, Itapuã, Praia da Costa, Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Nova Ponta da Fruta. Oito pontos da cidade contarão com DJs para agitar a celebração. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Roberto Patrício Júnior, detalha os bastidores da festa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Patricio Junior - 31-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados