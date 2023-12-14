Réveillon pelo ES: 5 praias da Serra terão shows e queima de fogos

Seguindo no giro de informações sobre a festa de Réveillon pelas cidades do Espírito Santo, nesta semana foi a vez da Serra anunciar a programação para a virada. Por lá, de acordo com informações da administração municipal, haverá queima de fogos e shows nas cinco praias: Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga e Balneário de Carapebus. Em Jacaraípe eles terão duração de 15 minutos. Já em Manguinhos, Nova Almeida, Bicanga e Balneário Carapebus a duração será de cerca de 7 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Pedro Henrique Santos Barbosa, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Henrique Santos Barbosa - 14-12-23
Os eventos já começam no dia 30, pré-réveillon, nas praias de Jacaraípe, com Cheiro Moreno e Pele Morena, e em Manguinhos, a banda Mistura Perfeita e o cantor Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi animam a noite. Entre axé, pagode, samba, sertanejo, rock nacional e música capixaba, os turistas e moradores podem esperar muita animação. Ao todo, serão duas atrações em cada praia no dia 31 de dezembro. Em Nova Almeida, quem agita a virada é a cantora Kamila, às 20h30, e a banda Evidance, às 22h30. Já em Jacaraípe, o músico Amaro Lima sobe ao palco às 20h30, e Lilian Lomeu, às 22h30.
O ano novo em Manguinhos será comandado pela banda Raiz Nativa, às 21h30, e Chico Alves, às 22h30. Na praia de Bicanga, Mistura Perfeita promete agitar a festa às 20h30, e em seguida, a dupla Kleber e Igor sobe ao palco às 22h30. Em Balneário de Carapebus, haverá shows do grupo Tarados em Samba, às 20h30, e Réder Matos e Banda às 22h30. Ouça a conversa completa!
Pré-Réveillon
Dia 30 de dezembro
Jacaraípe: Cheiro Moreno às 20h30 e Pele Morena às 22h30
Manguinhos: Mistura Perfeita às 20h30 e Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi, às 22h30
Réveillon nas praias
Dia 31 de dezembro
Nova Almeida: Kamila às 20h30 e banda Evidance às 22h30
Jacaraípe: Amaro Lima Às 20h30 e Lilian Lomeu às 22h30
Manguinhos: Raiz Nativa às 21h30 e Chico Alves às 22h30
Bicanga: Mistura Perfeita às 20h30 e dupla Kleber e Igor às 22h30
Balneário de Carapebus: Tarados em Samba às 20h30 e Réder Matos e Banda às 22h30
Show Pirotécnico
[fonte: prefeitura da Serra]