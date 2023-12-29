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Vai chover?

Réveillon no ES tem previsão de tempo abafado e chuvoso na hora da virada

Ouça detalhes na entrevista com o meteorologista Guilherme Alves Borges

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2023 às 11:43
Ultima festa de Réveillon em Pontal do Ipiranga, Linhares, na virada de 2019 para 2020.
Ultima festa de Réveillon em Pontal do Ipiranga, Linhares, na virada de 2019 para 2020. Crédito: Prefeitura de Linhares | Reprodução
Capixabas e turistas que quiserem aproveitar a virada de ano no Espírito Santo devem se preparar para a chegada de uma possível frente fria no Estado. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a instabilidade que trouxe tempo fechado e chuvoso continuará até a segunda-feira (1º). No Centro-Sul capixaba também estão previstos temporais para o último dia do ano. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Guilherme Alves Borges detalha a previsão do tempo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Alves Borges - 29-12-23

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