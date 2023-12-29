Réveillon no ES tem previsão de tempo abafado e chuvoso na hora da virada

Capixabas e turistas que quiserem aproveitar a virada de ano no Espírito Santo devem se preparar para a chegada de uma possível frente fria no Estado. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a instabilidade que trouxe tempo fechado e chuvoso continuará até a segunda-feira (1º). No Centro-Sul capixaba também estão previstos temporais para o último dia do ano. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Guilherme Alves Borges detalha a previsão do tempo.