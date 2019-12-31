Réveillon na Grande Vitória: os detalhes da festa da virada

Queima de fogos em Camburi, no réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A poucas horas da chegada de 2020, agora, você acompanha detalhes sobre como será a festa de Réveillon na Grande Vitória. Sobre a programação em Vitória a gente conversa , agora, com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling. Segundo a prefeitura de Vitória, o espetáculo de luzes e cores no céu da capital terá, pela primeira vez, queima de fogos de artifício de menor estampido. A iniciativa contempla os quatro pontos oficiais da festa de Réveillon que contarão com show pirotécnico: praias de Camburi e Jardim Camburi, Ilha das Caieiras e Santo Antônio. O espetáculo pirotécnico no céu da capital vai durar 17 minutos nas praias de Camburi e Jardim Camburi e 10 minutos em Santo Antônio e Ilha das Caieiras.

Segundo Krohling, "no ano passado, os modelos silenciosos ainda não estavam muito disponíveis no mercado e eram cerca de 40% mais caros, não sendo possível incluir na licitação. Então, desde o início deste ano, trabalhamos para garantir fogos de menor estampido. Ele não é mudo, mas faz menos barulho que o tradicional. A variação depende de modelo para modelo".

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A tradicional queima de fogos sairá em cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, onde será montado o palco principal que receberá a programação musical e conduzirá a contagem regressiva da chegada do novo ano. As outras duas balsas ficarão nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras).

A festa do Réveillon em Vitória também vai contar com três palcos. Além de Santo Antônio, Camburi terá um palco com apresentações de Cláudio Bocca e André Lellis a partir das 20h30 e a tradicional queima de fogos. A Ilha das Caieiras, este ano, ganha um palco próximo ao Museu do Pescador, na rua Felicidade Correia dos Santos, com 10 minutos de fogos de artifício na virada. A programação musical inclui Jeremias Reis e Neno Bahia.

Sobre a programação em Vila Velha a gente conversa, agora, com a secretária de Desenvolvimento Econômico em exercício, Neymara Carvalho. Na cidade, ao todo, serão 15 minutos de fogos, em média, em cada uma delas. Na Praia da Costa haverá duas balsas, na direção da Avenida Champagnat. Itaparica também contará com uma balsa de fogos em alto mar. Já em Barra da Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta, os shows pirotécnicos serão na areia, em um espaço delimitado para garantir a segurança de cidadãos e turistas.

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Ainda segunda a secretária, o município aguarda um recorde de público na virada e na temporada de verão. “A cidade está dotada de infraestrutura para receber bem moradores e turistas. Desde infraestrutura hoteleira, de restaurantes a eventos disponibilizados de forma gratuita (como a Arena de Verão) e agendas culturais que irão proporcionar uma estadia aconchegante na cidade”, afirmou. Outros atrativos como a tirolesa instalada este mês no Morro do Moreno, o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia e um litoral com 32 km de praias limpas são atrações que vêm complementar toda essa logística de infraestrutura e também segurança, disponibilizadas para a época mais aguardada do ano.

SERRA:

A virada de ano promete ser animada na Serra. Haverá seis pontos de queima de fogos, em todos os balneários, além de apresentação musical em Jacaraípe. A duração dos fogos de artifício será de 15 minutos em Jacaraípe; 10 minutos em Nova Almeida e Manguinhos; e 5 minutos em Bicanga, Praia de Carapebus e Balneário de Carapebus. Em Jacaraípe, além da queima de fogos, a partir das 22h30 a animação está garantida com o DJ André Romanha.

Confira os pontos da queima de fogos em cada praia:

- Jacaraípe, no píer do Rio Jacaraípe

- Nova Almeida, na Praia da Barrinha

- Manguinhos, em frente ao Restaurante Pierrot

- Bicanga, entre o Borboletas Bar e o Bar da Denise

- Praia de Carapebus, logo após o Restaurante Silvas

- Balneário Carapebus, no campo de areia da Av. Beira-mar

GUARAPARI:

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), preparou uma programação especial para comemorar a chegada de 2020. Quem for passar o réveillon em Guarapari, poderá curtir a queima de fogos em seis praias da cidade. Só na Praia do Morro serão três pontos de fogos, além dos shows de Guilherme Lemos e Higino e Gabriel. Os fogos da virada na Praia do Morro estarão localizados próximos às Pedras do Hotel Porto do Sol, Marlin e Morro da pescaria. O tempo de duração será de aproximadamente 13 minutos.

Castanheira (Siribeira), Meaípe, Enseada Azul (Peracanga), Santa Mônica e Setiba, terão um ponto cada e a média de duração é de oito minutos. As atrações do show da virada acontecem na Praia do Morro, próximo ao Marlin, a partir das 22h.