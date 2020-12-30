Réveillon: fiscalização para coibir quiosques e bares depois das 22h

No município de Vila Velha, que está em risco moderado para o novo coronavírus pelo menos até o próximo domingo (03), a festa de reveillon está cancelada, incluindo a queima de fogos na orla. Aglomerações nas areias das praias também não serão permitidas, como detalha em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (30) o chefe de fiscalização de Posturas da Prefeitura de Vila Velha, Sorrel Barcellos. Bares, quiosques e restaurantes poderão funcionar até às 22 horas. Não será permitida a instalação de tendas na praia. Acompanhe!