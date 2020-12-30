Réveillon: fiscalização para coibir quiosques e bares depois das 22h

No município de Vila Velha, que está em risco moderado para o novo coronavírus pelo menos até o próximo domingo (03), a festa de reveillon está cancelada, incluindo a queima de fogos na orla. Aglomerações nas areias das praias também não serão permitidas, como detalha em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (30) o chefe de fiscalização de Posturas da Prefeitura de Vila Velha, Sorrel Barcellos. Bares, quiosques e restaurantes poderão funcionar até às 22 horas. Não será permitida a instalação de tendas na praia. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sorrel Barcellosi - 30-12-20.mp3
Em Vitória, a situação não é diferente. A prefeitura também suspendeu a queima de fogos e as tendas estão proibidas nas praias. Um efetivo de 68 agentes da Guarda Municipal da capital - 42 agentes comunitários e 26 de trânsito - vão atuar na orla de Camburi para orientar a população e fiscalizar o cumprimento das medidas. A avenida Dante Michelini não será interditada. Quem explica é o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 30-12-20.mp3