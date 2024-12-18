Réveillon em Vitória: shows nacionais nas orlas de Camburi e São Pedro

A festa de réveillon em Vitória contará com shows nacionais nas orlas de Camburi e de São Pedro. A cantora Solange Almeida e o grupo de pagode Karametade estão garantidos para a festividade. Os shows pirotécnicos sincronizados com fogos de artificio de baixo ruído também estão confirmados. Serão dozes balsas distribuídas entre os dois pontos que proporcionarão queimas de fogos de até 15 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Edu Henning, detalha a programação. Ouça a conversa completa!