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Ano Novo

Réveillon em Vitória: shows nacionais nas orlas de Camburi e São Pedro

Ouça detalhes na entrevista com o secretário municipal de Cultura, Edu Henning

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 dez 2024 às 10:42
Réveillon, ano novo, fogos de artifício
Réveillon, ano novo, fogos de artifício Crédito: Pexels
A festa de réveillon em Vitória contará com shows nacionais nas orlas de Camburi e de São Pedro. A cantora Solange Almeida e o grupo de pagode Karametade estão garantidos para a festividade. Os shows pirotécnicos sincronizados com fogos de artificio de baixo ruído também estão confirmados. Serão dozes balsas distribuídas entre os dois pontos que proporcionarão queimas de fogos de até 15 minutos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Edu Henning, detalha a programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Edu Henning - 18-12-24.mp3

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