“Réveillon e Carnaval serão seguros com o avanço da imunização”, diz infectologista Julio Croda

A vacinação avança no Espírito Santo. Segundo dados do governo estadual divulgados neste semana, 91,20% da população acima dos 18 anos já está vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a cobertura vacinal de segunda dose é de 59,21% para o grupo. A situação da imunização já é prerrogativa para flexibilizações das regras de biossegurança em algumas cidades brasileiras. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o infectologista Julio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), acredita que “se conseguirmos revacinar até o fim do ano todo o grupo com maior risco para hospitalização e óbitos, teremos dias mais tranquilos, e, eventualmente, poderemos liberar atividades associadas à aglomeração, como o Réveillon e o Carnaval”, pontua. Para Croda, os eventos festivos estão vinculados ao avanço da imunização contra a Covid.