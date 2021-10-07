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Pandemia

“Réveillon e Carnaval serão seguros com o avanço da imunização”, diz infectologista Julio Croda

No ES, 91,20% da população acima dos 18 anos já está vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 out 2021 às 11:27
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
A vacinação avança no Espírito Santo. Segundo dados do governo estadual divulgados neste semana, 91,20% da população acima dos 18 anos já está vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a cobertura vacinal de segunda dose é de 59,21% para o grupo. A situação da imunização já é prerrogativa para flexibilizações das regras de biossegurança em algumas cidades brasileiras. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o infectologista Julio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), acredita que “se conseguirmos revacinar até o fim do ano todo o grupo com maior risco para hospitalização e óbitos, teremos dias mais tranquilos, e, eventualmente, poderemos liberar atividades associadas à aglomeração, como o Réveillon e o Carnaval”, pontua. Para Croda, os eventos festivos estão vinculados ao avanço da imunização contra a Covid. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Croda - 07-10-21.mp3

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