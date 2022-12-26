Réveillon: confira as regras para instalação de tendas em Vitória

Queima de fogos no Réveillon da Ilha das Caieiras, em Vitória (ES) Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

Na última semana as prefeituras da Grande Vitória anunciaram a programação para a festa de Réveillon e chegada de 2023. Em Vitória, por exemplo, para quem quiser acompanhar o show pirotécnico na praia de Camburi em uma tenda, foi necessário fazer o cadastro online para a instalação das mesmas no Ano Novo. Em busca realizada no endereço eletrônico (https://reservaonline.vitoria.es.gov.br/), no último domingo (25), já aparecia a mensagem de "Atenção: Todos os locais disponíveis já foram reservados". E para aqueles que conseguiram fazer a reserva, quais as regras devem ser seguidas? Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade e Habitação em exercício de Vitória, Anna Claudia Dias Peyneau, detalha o tema.

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Segundo a administração municipal, a montagem das tendas deverá ocorrer a partir das 18 horas do dia 30/12/2022 (sexta-feira) até às 16 horas do dia 31/12/2022 (sábado). A desmontagem deverá ser feita obrigatoriamente até as 18 horas do dia 01/01/2023 (domingo). "Vale ressaltar que o aluguel, montagem e desmontagem das tendas serão de responsabilidade do requerente e que é indispensável que cada tenda tenha um recipiente para armazenamento do lixo produzido", informa.