Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vem 2025!

Réveillon: atrações regionais agitam a virada em Aracruz

Ouça entrevista com a secretária Extraordinária de Ações Estratégicas, Jeesala Coutinho

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 dez 2024 às 10:56
Réveillon, ano novo, fogos de artifício
Réveillon, ano novo, fogos de artifício Crédito: Pexels
Em Aracruz, no litoral Norte do Espírito Santo, atrações locais serão as responsáveis por alegrar a chegada de mais um ano! Ao todo, oito artistas animarão a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, em três pontos da cidade: Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul. Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, são esperadas 50 mil pessoas. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Extraordinária de Ações Estratégicas, Jeesala Coutinho, apresenta as atrações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jeesala Mayer Coutinho - 31-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados