Réveillon: atrações regionais agitam a virada em Aracruz

Em Aracruz, no litoral Norte do Espírito Santo, atrações locais serão as responsáveis por alegrar a chegada de mais um ano! Ao todo, oito artistas animarão a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, em três pontos da cidade: Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul. Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, são esperadas 50 mil pessoas. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Extraordinária de Ações Estratégicas, Jeesala Coutinho, apresenta as atrações. Ouça a conversa completa!