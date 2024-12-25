Réveillon: abafadores de ruído são distribuídos aos autistas em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha está distribuindo mil abafadores de som para que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam utilizar durante as celebrações de réveillon. Para a retirada do objeto de forma gratuita, basta apresentar a comprovação do autismo, como a carteirinha de autista e laudo médico. Após a retirada, o equipamento não precisa ser devolvido e fica para uso pessoal. A prefeitura disse que esse é o terceiro ano consecutivo que a cidade vai ter fogos sem ruído. O objetivo é minimizar o impacto do barulho dos fogos de artifício. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Assistência Social, Letícia Goldner, fala sobre o assunto.