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Ano Novo

Réveillon: abafadores de ruído são distribuídos aos autistas em Vila Velha

Para a retirada do objeto de forma gratuita, basta apresentar a comprovação do autismo, como a carteirinha de autista ou laudo médico

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 dez 2024 às 10:52
Abafadores de ruído serão distribuídos em Vila Velha, Espírito Santo, para pessoas com autismo
Abafadores de ruído serão distribuídos em Vila Velha, Espírito Santo, para pessoas com autismo Crédito: Alessandro Reis/PMVV
A Prefeitura de Vila Velha está distribuindo mil abafadores de som para que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam utilizar durante as celebrações de réveillon. Para a retirada do objeto de forma gratuita, basta apresentar a comprovação do autismo, como a carteirinha de autista e laudo médico. Após a retirada, o equipamento não precisa ser devolvido e fica para uso pessoal. A prefeitura disse que esse é o terceiro ano consecutivo que a cidade vai ter fogos sem ruído. O objetivo é minimizar o impacto do barulho dos fogos de artifício. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Assistência Social, Letícia Goldner, fala sobre o assunto.
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - LETICIA GOLDNER - 25-12-24

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