Réveillon 2026: conheça as regras reserva de espaços para tendas em Vitória

Faltando pouco mais de 15 dias para a virada do ano, a prefeitura de Vitória vai começar a disponibilizar a reserva dos espaços para tendas para celebrar o réveillon na orla de Camburi. As inscrições começaram nesta segunda-feira (15). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página https://reservaonline.vitoria.es.gov.br, até as 18 horas do dia 18 de dezembro, tendo por critério de desempate a ordem de inscrição. Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas de 25 m² cada. A montagem das tendas deverá ser feita no dia 31 de dezembro (quarta-feira), das 8 às 16 horas. A desmontagem terá que ocorrer obrigatoriamente até as 18 horas do dia 1º de janeiro (quinta-feira). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!