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Virada do Ano

Réveillon 2026: conheça as regras reserva de espaços para tendas em Vitória

Quem explica é o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi

Publicado em 15 de Dezembro de 2025 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 dez 2025 às 11:50
Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vitória.
Queima de fogos no réveillon de 2025 em Vitória. Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Faltando pouco mais de 15 dias para a virada do ano, a prefeitura de Vitória vai começar a disponibilizar a reserva dos espaços para tendas para celebrar o réveillon na orla de Camburi. As inscrições começaram nesta segunda-feira (15). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página https://reservaonline.vitoria.es.gov.br, até as 18 horas do dia 18 de dezembro, tendo por critério de desempate a ordem de inscrição. Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas de 25 m² cada. A montagem das tendas deverá ser feita no dia 31 de dezembro (quarta-feira), das 8 às 16 horas. A desmontagem terá que ocorrer obrigatoriamente até as 18 horas do dia 1º de janeiro (quinta-feira). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Forrechi - 15-12-25.mp3

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