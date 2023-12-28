Réveillon 2024: entenda as regras para o uso de tendas nas praias de Guarapari

Queima de fogos de artifício foi atração principal na orla de Guarapari durante o Réveillon 2023 Crédito: Divulgação | Prefeitura de Guarapari

Nos preparativos para a virada de ano, quem deseja colocar tenda em uma das praias de Guarapari deve ficar atento aos critérios para conseguir a licença da prefeitura. Os que planejam assistir mais um ano chegar com os pés na areia devem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do município.

Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari, Breno Ramos, detalha os critérios para instalação das estruturas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Breno Ramos - 28-12-23

O Decreto 070/2022 - que entrou em vigor no dia 28 de janeiro de 2022 - determina que é proibida a colocação de tendas, barracas, gazebos ou similares nas praias de Guarapari, sendo permitido apenas durante a virada de ano, desde que a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca emita a licença.

Critérios do decreto:

- Distância de 3m do muro de arrimo e 5m do limite entre a água e o mar

- A montagem da estrutura deve ocorrer a partir das 18h do dia 31;12 e a desmontagem deve ser feita até às 12h do dia 1º

- A tenda não pode ser instalada nos acessos das praias

- É obrigatório recolher lixo

- Não são permitidos recipientes de vidro

- Não é permitida a manipulação nem a comercialização de alimentos

- Não será permitido nenhum tipo de botija de gás, fogos de artifício ou ligação elétrica

- A solicitação deve ser feita até às 16h do dia 29/12 sendo o prazo final para retirada das autorizações até ás 12h do dia 31/12

- A autorização emitida deverá estar no local durante todo o período de utilização

- As tendas não podem ter dimensões maiores que 3x3 metros

Para solicitar a licença é necessário entrar em contato com a Secretaria na Rua Benedito Rosa, nº 1133, Itapebussu, Guarapari. O contato também pode ser feito através do telefone (27) 3261-7708.

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