Réveillon 2024: entenda as regras para o uso de tendas nas praias de Guarapari

Nos preparativos para a virada de ano, quem deseja colocar tenda em uma das praias de Guarapari deve ficar atento aos critérios para conseguir a licença da prefeitura. Os que planejam assistir mais um ano chegar com os pés na areia devem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do município.
Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari, Breno Ramos, detalha os critérios para instalação das estruturas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Breno Ramos - 28-12-23
O Decreto 070/2022 - que entrou em vigor no dia 28 de janeiro de 2022 - determina que é proibida a colocação de tendas, barracas, gazebos ou similares nas praias de Guarapari, sendo permitido apenas durante a virada de ano, desde que a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca emita a licença.
Critérios do decreto:
- Distância de 3m do muro de arrimo e 5m do limite entre a água e o mar
- A montagem da estrutura deve ocorrer a partir das 18h do dia 31;12 e a desmontagem deve ser feita até às 12h do dia 1º
- A tenda não pode ser instalada nos acessos das praias
- É obrigatório recolher lixo
- Não são permitidos recipientes de vidro
- Não é permitida a manipulação nem a comercialização de alimentos
- Não será permitido nenhum tipo de botija de gás, fogos de artifício ou ligação elétrica
- A solicitação deve ser feita até às 16h do dia 29/12 sendo o prazo final para retirada das autorizações até ás 12h do dia 31/12
- A autorização emitida deverá estar no local durante todo o período de utilização
- As tendas não podem ter dimensões maiores que 3x3 metros
Para solicitar a licença é necessário entrar em contato com a Secretaria na Rua Benedito Rosa, nº 1133, Itapebussu, Guarapari. O contato também pode ser feito através do telefone (27) 3261-7708.
PROGRAMAÇÃO RÉVEIILON
A queima de fogos está programada para ocorrer nas orlas de Setiba, Praia do Morro, Centro, Peracanga e Meaípe. Na Praia do Morro, haverá um show especial que começará às 22h e encerrará às 1h30, com a participação da banda The Fevers e Thiarlys e Melina durante a virada do ano.