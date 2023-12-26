Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Réveillon 2024: balneários de Linhares terão queima de fogos e atrações musicais
Ano Novo

Réveillon 2024: balneários de Linhares terão queima de fogos e atrações musicais

Ouça detalhes na entrevista com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Roque Chile

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2023 às 10:38
Ultima festa de Réveillon em Pontal do Ipiranga, Linhares, na virada de 2019 para 2020.
Ultima festa de Réveillon em Pontal do Ipiranga, Linhares, na virada de 2019 para 2020. Crédito: Prefeitura de Linhares | Reprodução
Mais cidades se programam para a festa de Réveillon 2023-2024. Em Linhares, no Norte do Estado, por exemplo, a programação acontecerá nas três praias do município: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Segundo a prefeitura, ao todo, serão mais de 80 atrações musicais, entre nacionais, regionais e locais, que se apresentarão nos balneários de Linhares. "Além disto, a queima de fogos de artifício silenciosos terá duração de 12 minutos em Pontal do Ipiranga e de 7 minutos nas praias de Regência e Povoação", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Roque Chile, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Roque Chile -26-12-23
Confira a programação completa:
Pontal do Ipiranga – Réveillon
Dia 29/12 (sexta-feira)
21h – Samba Mais (trio)
22h – Filipe Fantin (palco)
Dia 30/12 (sábado)
17h – Luma (trio)
21h – Talyta Salucci (trio)
0h – Comichão (palco)
Dia 31/12 (domingo) – Réveillon
17h – Planeta Banana (trio)
20h – New Show (trio)
22h – Companhia do Pagode (palco) – atração nacional
0h – show pirotécnico
0h20min – Neonzero27 (trio)
Dia 01/01 (segunda-feira)
16h – Projeto X (trio)
19h – Michele Freire (trio)
Regência – Réveillon
Dia 29/12 (sexta-feira)
19h – Trio Fubica (ruas da vila)
22h – João Victor e Vinicius (palco)
Dia 30/12 (sábado)
19h – Trio Fubica (ruas da vila)
22h – Neonzero27 (palco)
0h – Michele Freire (palco)
Dia 31/12 (domingo) – Réveillon
19h – Trio Fubica (ruas da vila)
22h – Talyta Salucci (palco)
0h – Show pirotécnico seguido do show de Fernanda Pádua (palco)
Dia 01/01 (segunda-feira)
15h – Trio Fubica (ruas da vila)
Povoação – Réveillon
Dia 30/12 (sábado)
19h – Fanfarra (ruas da vila)
21h – O Giro (palco)
22h – Fernanda Pádua (palco)
Dia 31/12 (domingo)
18h – Fanfarra (ruas da vila)
20h – Alan Bertol (palco)
22h – Swing Bom (palco)
0h – Show pirotécnico seguido de Projeto X (palco)
Dia 01/01 (segunda-feira)
18h – Fanfarra (ruas da vila)
20h – Iaron Dial (palco)
[fonte: prefeitura de Linhares]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer
Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados