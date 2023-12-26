Réveillon 2024: balneários de Linhares terão queima de fogos e atrações musicais

Mais cidades se programam para a festa de Réveillon 2023-2024. Em Linhares, no Norte do Estado, por exemplo, a programação acontecerá nas três praias do município: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Segundo a prefeitura, ao todo, serão mais de 80 atrações musicais, entre nacionais, regionais e locais, que se apresentarão nos balneários de Linhares. "Além disto, a queima de fogos de artifício silenciosos terá duração de 12 minutos em Pontal do Ipiranga e de 7 minutos nas praias de Regência e Povoação", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Roque Chile, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Roque Chile -26-12-23
Confira a programação completa:
Pontal do Ipiranga – Réveillon
Dia 29/12 (sexta-feira)
21h – Samba Mais (trio)
22h – Filipe Fantin (palco)
Dia 30/12 (sábado)
17h – Luma (trio)
21h – Talyta Salucci (trio)
0h – Comichão (palco)
Dia 31/12 (domingo) – Réveillon
17h – Planeta Banana (trio)
20h – New Show (trio)
22h – Companhia do Pagode (palco) – atração nacional
0h – show pirotécnico
0h20min – Neonzero27 (trio)
Dia 01/01 (segunda-feira)
16h – Projeto X (trio)
19h – Michele Freire (trio)
Regência – Réveillon
Dia 29/12 (sexta-feira)
19h – Trio Fubica (ruas da vila)
22h – João Victor e Vinicius (palco)
Dia 30/12 (sábado)
19h – Trio Fubica (ruas da vila)
22h – Neonzero27 (palco)
0h – Michele Freire (palco)
Dia 31/12 (domingo) – Réveillon
19h – Trio Fubica (ruas da vila)
22h – Talyta Salucci (palco)
0h – Show pirotécnico seguido do show de Fernanda Pádua (palco)
Dia 01/01 (segunda-feira)
15h – Trio Fubica (ruas da vila)
Povoação – Réveillon
Dia 30/12 (sábado)
19h – Fanfarra (ruas da vila)
21h – O Giro (palco)
22h – Fernanda Pádua (palco)
Dia 31/12 (domingo)
18h – Fanfarra (ruas da vila)
20h – Alan Bertol (palco)
22h – Swing Bom (palco)
0h – Show pirotécnico seguido de Projeto X (palco)
Dia 01/01 (segunda-feira)
18h – Fanfarra (ruas da vila)
20h – Iaron Dial (palco)
[fonte: prefeitura de Linhares]