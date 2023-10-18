Réveillon 2024: Aracruz recebe show da banda Olodum na virada

Faltando pouco mais de dois meses para o Réveillon 2024, prefeituras de cidades do Espírito Santo já começaram a organizar e divulgar programação da noite da virada. A festa de Ano Novo promete queimas de fogos e atrações musicais em diversos municípios, de Norte a Sul no ES. Entre os destaques, está a cidade de Aracruz que receberá a banda Olodum e um show de queima de fogos de 20 minutos.