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Réveillon 2024: Aracruz recebe show da banda Olodum na virada

Ouça entrevista com o secretário de Turismo e Cultura de Aracruz, Moises Mercier

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 out 2023 às 10:48
Réveillon, ano novo, fogos de artifício
Réveillon, ano novo, fogos de artifício Crédito: Pexels
Faltando pouco mais de dois meses para o Réveillon 2024, prefeituras de cidades do Espírito Santo já começaram a organizar e divulgar programação da noite da virada. A festa de Ano Novo promete queimas de fogos e atrações musicais em diversos municípios, de Norte a Sul no ES. Entre os destaques, está a cidade de Aracruz que receberá a banda Olodum e um show de queima de fogos de 20 minutos.
Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Turismo e Cultura de Aracruz, Moises Mercier detalha a programação do município para a virada do ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Moises Mercier - 18-10-23.mp3

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