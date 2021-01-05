Reunião entre Governo do ES e prefeitos para evitar colapso na saúde

Nesta terça-feira (5), está prevista uma reunião do governador do Estado, Renato Casagrande, com os novos prefeitos com a intenção de traçar objetivos para que o sistema de saúde não entre em colapso. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, participam do encontro a Secretaria de Estado da Saúde e a cúpula da Segurança Pública do Espírito Santo.

O Espírito Santo registra 253.115 casos confirmados e 5.176 óbitos causados pela covid-19. Somente no mês de dezembro, as mortes pela doença cresceram quase 90% (89,1%) em relação ao mês anterior. Em meio ao crescimento dos casos e das mortes pelo novo coronavírus, o Estado passou a negociar diretamente com laboratórios a compra de uma vacina, diante da inabilidade do governo federal de prover o um imunizante. Luiz Carlos Reblin atualiza o cenário de enfrentamento da pandemia no Estado , em entrevista à CBN Vitória.