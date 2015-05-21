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DIRETO DE BRASÍLIA

Réu da Lava Jato nega ter pago propina para sede da Petrobras

O depoimento de Dalton Avancini contradiz o noticiário no qual se revelou que ele próprio, em delação premiada, incluía a obra entre os contratos milionários obtidos mediante propina

Publicado em 21 de Maio de 2015 às 15:12

Publicado em 

21 mai 2015 às 15:12
Alvo de processos penais da Operação Lava Jato, ex-presidente da Camargo Corrêa, Dalton Avancini, nega, em depoimento à CPI da Petrobras, na Câmara dos Deputados, que em sua gestão a empreiteira tenha pago propina para a construção da sede da Petrobras em Vitória. O depoimento contradiz o noticiário no qual se revelou que ele próprio, em delação premiada, incluía a obra entre os contratos milionários obtidos mediante propina. Ouça o comentário de Rondinelli Tomazelli.
Direto de Brasília - Rondinelli Tomazelli - 21-05-15
Citado no comentário de Rondinelli, o deputado federal do Espírito Santo, Lelo Coimbra (PMDB), explica, por meio de nota, por que não fez perguntas sobre a sede capixaba da estatal a Avancini. Abaixo, a íntegra da nota:“O senhor Dalton Avancini, diretor-presidente da Camargo Corrêa, informou durante o seu depoimento na CPI da Petrobras ontem que não poderia se manifestar sobre alguns itens sobre os quais há investigações específicas em andamento. Avancini disse que a proibição é em função do acordo de delação premiada feito com a Justiça. Isso inclui todas as obras que são objetos de investigação específica, como o caso da construção da sede da Petrobras, em Vitória, destacou Avancini, motivado por um questionamento anterior. Diante disso, quaisquer perguntas que pudessem ser feitas sobre esse tema, não seriam respondidas pelo depoente. Por esse motivo, na minha manifestação, não se justificava fazer perguntas sobre a obra da sede da Petrobras, em Vitória.”
“O senhor Dalton Avancini, diretor-presidente da Camargo Corrêa, informou durante o seu depoimento na CPI da Petrobras ontem que não poderia se manifestar sobre alguns itens sobre os quais há investigações específicas em andamento. Avancini disse que a proibição é em função do acordo de delação premiada feito com a Justiça. Isso inclui todas as obras que são objetos de investigação específica, como o caso da construção da sede da Petrobras, em Vitória, destacou Avancini, motivado por um questionamento anterior. Diante disso, quaisquer perguntas que pudessem ser feitas sobre esse tema, não seriam respondidas pelo depoente. Por esse motivo, na minha manifestação, não se justificava fazer perguntas sobre a obra da sede da Petrobras, em Vitória” Lelo Coimbra, deputado federal

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