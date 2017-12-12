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Retorno da Samarco está previsto para o segundo semestre de 2018

Para voltar a produzir, a Samarco depende ainda da Licença de Operação da cava e da conclusão do Licenciamento Operacional Corretivo (LOC) do Complexo de Germano, em Mariana e Ouro Preto (MG)

Publicado em 12 de Dezembro de 2017 às 19:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 dez 2017 às 19:36
A mineradora Samarco conseguiu, na última segunda-feira (11), a primeira licença para retomar as atividades no Complexo de Germano, localizado entre Mariana e Ouro Preto, na Região Central do estado.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, do CBN Cotidiano, o gerente geral de Meio Ambiente da Samarco, Márcio Perdigão, explicou que as licenças prévia e de instalação da cava de Alegria Sul são uma etapa do processo de retorno das operações. Mas que para voltar a produzir, a Samarco depende ainda da Licença de Operação da cava e da conclusão do Licenciamento Operacional Corretivo (LOC) do Complexo de Germano, em Mariana e Ouro Preto.
Uma vez obtida a Licença de Instalação da cava de Alegria Sul, a Samarco precisará de cerca de seis meses para fazer a preparação da área. A cava é a estrutura resultante do processo de lavra a céu aberto. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcio Perdigão - 12-12-17mp3.mp3

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