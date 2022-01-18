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Eleições

Retorno da propaganda de partidos políticos será custeado com dinheiro do cidadão

O entrevistado é o advogado Ludgero Liberato, professor de Direito Eleitoral

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 jan 2022 às 12:26
Fachada do edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Fachada do edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com um veto, a Lei 14.291/22, que retoma a veiculação de propaganda partidária no rádio e na TV – que havia sido extinta em 2017. Diferentemente da propaganda eleitoral, divulgada em anos de eleições para apresentar candidatos e suas propostas, na propaganda partidária as legendas divulgam os programas partidários e suas ações. O texto, que altera a chamada Lei dos Partidos Políticos, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro e pelo Senado em dezembro. A lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4 deste mês. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Ludgero Liberato, professor de Direito Eleitoral, explica que essa retomada das propagandas será custeada com dinheiro do cidadão. Ouça a entrevista completa:
Patricia Vallim entrevista Ludgero Liberato - 18/01/2022

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