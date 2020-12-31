Retomar investimentos: desafios para a indústria capixaba em 2021

A indústria capixaba viveu uma dualidade durante a pandemia: os impactos da crise causada pelo novo coronavírus, mas também uma série de anúncios de investimentos de empresas no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Chris Samorini, explica como o setor lidou com choque da covid-19 e também aponta quais são os desafios da indústria em 2021 e como os novos investimentos devem auxiliar a recuperação industrial no Estado. Ouça!