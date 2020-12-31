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ouça a presidente da FINDES

Retomar investimentos: desafios para a indústria capixaba em 2021

Ouça a entrevista concedida pela presidente da Findes, Chris Samorini, à CBN Vitória

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 10:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 dez 2020 às 10:40
Investimentos e desafios da indústria no ES Crédito: ArcelorMittal/Arquivo
A indústria capixaba viveu uma dualidade durante a pandemia: os impactos da crise causada pelo novo coronavírus, mas também uma série de anúncios de investimentos de empresas no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Chris Samorini, explica como o setor lidou com choque da covid-19 e também aponta quais são os desafios da indústria em 2021 e como os novos investimentos devem auxiliar a recuperação industrial no Estado. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Chris Samorini - 20.58s - 31-12-20
 

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