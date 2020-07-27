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Retomada de restaurantes no ES segue cartilha para evitar contágio

O entrevistado é o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 jul 2020 às 15:59
Movimentação de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) lançou uma cartilha para orientar a retomada segura do funcionamento dos estabelecimentos diante da pandemia do novo coronavírus. O texto dispõe das adequações físicas necessárias, como distanciamento das mesas, lotação máxima e medidas de higienização, além de um esquema especial para restaurantes bufê e a quilo. É sobre esse assunto que conversamos, no CBN Cotidiano, com o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Rodrigo Vervloet - 27-07-20
Há ainda diretrizes para as equipes, que devem utilizar máscaras de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e para os clientes, que devem evitar compartilhar talheres, copos e outros objetos à mesa e preferir pagamento com cartão ou celular para não haver manipulação de dinheiro em espécie. 
No Espírito Santo, com a mudança da classificação de risco de contaminação de alto para moderado na Grande Vitória, restaurantes e lanchonetes tiveram o funcionamento estendido, de segunda a sexta das 10h às 18h, sábado até às 16h, e domingo com abertura permitida somente para takeaway, delivery ou drive-thru. A reabertura de bares, segundo o secretário estadual Nésio Fernandes e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista coletiva na última sexta-feira (24), ainda é inviável e depende da redução da taxa de transmissão (RT). 
AS ORIENTAÇÕES DA CARTILHA:
- A capacidade de público deve ser diminuída de modo que seja possível separação mínima de um metro entre cadeiras e dois metros entre mesas.
- O estabelecimento deve controlar a entrada e saída de público para evitar aglomeração e disponibilizar álcool 70% para os clientes na entrada e em pontos estratégicos do estabelecimento.
- O modelo do cardápio deve ser repensado e caso não seja possível abolir o meio físico, é necessário preparar um modelo plastificado que possa ser constantemente higienizado. 
- Nos caso dos restaurantes a quilo e bufê, clientes devem estar usando luvas descartáveis para se servir e os alimentos devem ser cobertos com protetores salivares com fechamentos laterais e frontal.
- O uso de máscaras pelos colaboradores deve seguir as últimas normas da Anvisa. 
- O contato entre motoristas de fornecedores, entregadores de delivery e funcionários do estabelecimento deve ser mínimo e feito com atenção. 
- Nas áreas de manipulação de alimentos, é proibido todo ato que possa contaminar os alimentos, como comer, fumar, tossir, espirrar, se coçar, tocar o nariz, orelhas ou boca, falar desnecessariamente sobre os alimentos, usar o celular ou realizar outros hábitos inseguros.
- Os clientes devem evitar o compartilhamento de talheres, copos e outros objetos à mesa (como o telefone celular).
- No caso do uso de comandas em cartão, os cartões devem ser higienizados a cada uso.
- Prefira pagamento com cartões, NFC ou QR code pelo celular para não ser necessário manipular notas e moedas.
- Cubra a maquininha de cartão com filme plástico para facilitar a higienização após o uso.

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