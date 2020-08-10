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Retomada das aulas presenciais se dará pelo Ensino Médio no ES

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angeli

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2020 às 11:40
O governo do Estado definiu através de uma portaria publicada neste final de semana os critérios que devem compor os planos de retomada para volta às aulas presenciais no Espírito Santo. No Estado, as aulas em escolas públicas e privadas estão suspensas desde o dia 17 de março. De acordo com o último decreto estadual que trata do tema, a suspensão segue até o dia 31 de agosto Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (10), o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angeli, explicou o que prevê a portaria. 
O retorno das atividades presenciais deverá ocorrer de forma gradual, em etapas e com revezamento, começando pelo Ensino Médio, depois pelo Fundamental II e na sequência o Fundamental I. Ainda não há uma definição sobre a volta do Ensino Infantil, explicou Vitor de Angeli. A portaria também garante a retomada dos estágios e aulas práticas para cursos superiores da área de saúde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo - 10-08-20

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