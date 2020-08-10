Retomada das aulas presenciais se dará pelo Ensino Médio no ES

O governo do Estado definiu através de uma portaria publicada neste final de semana os critérios que devem compor os planos de retomada para volta às aulas presenciais no Espírito Santo. No Estado, as aulas em escolas públicas e privadas estão suspensas desde o dia 17 de março. De acordo com o último decreto estadual que trata do tema, a suspensão segue até o dia 31 de agosto Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (10), o secretário de Estado de Educação, Vitor de Angeli, explicou o que prevê a portaria.