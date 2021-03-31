Retirada de caixa d'água danificada em condomínio é vistoriada

A torre d'água que apresentou, no último mês, problemas técnicos na sua estrutura, e, segundo apontou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, tinha risco de cair um condomínio no bairro São Diogo II, na Serra, começou a ser retirada na segunda-feira (29). Na tarde desta quarta-feira (31), equipes do Crea-ES realizam uma vistoria técnica e fiscal no serviço de remoção do reservatório de água que abastece o Condomínio Residencial Top Life Serra Cancun.