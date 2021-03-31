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Retirada de caixa d'água danificada em condomínio é vistoriada

O entrevistado é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 mar 2021 às 17:24
Caixa d'água do condomínio na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
A torre d'água que apresentou, no último mês, problemas técnicos na sua estrutura, e, segundo apontou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, tinha risco de cair um condomínio no bairro São Diogo II, na Serra, começou a ser retirada na segunda-feira (29). Na tarde desta quarta-feira (31), equipes do Crea-ES realizam uma vistoria técnica e fiscal no serviço de remoção do reservatório de água que abastece o Condomínio Residencial Top Life Serra Cancun.
Entrevista - Fabio Botacin - Jorge Silva - 31-03-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, traz mais detalhes sobre o assunto. Ouça!

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