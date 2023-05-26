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CBN IR

Reta final para o envio da Declaração de Imposto de Renda

Quem responde as dúvidas é a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade, Paula Antonela

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2023 às 11:31
Aplicativo
Aplicativo "Meu Imposto de Renda", da Receita Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Desde o dia 15 de março deste ano a Receita Federal liberou o envio das declarações de Imposto de Renda, ano base 2022. No entanto, muitos deixaram para a última hora. O prazo para a entrega está se esgotando. Todos os contribuintes têm até o próximo dia 31 para o envio das informações. Aqueles que ainda não fizeram, devem se apressar para evitar multas e penalidades. Para responder às principais dúvidas, a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela, participa desta última edição do CBN IR. 
CBN - CBN Imposto de Renda 2023 - Paula Antonela - 26-05-23.mp3

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