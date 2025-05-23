Reta final: os erros que podem levar a declaração do IR para a "malha fina"!

Agora é reta final! O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda (IR) 2025 se encerra no dia 30 de maio, daqui uma semana. E nesta sexta-feira (23), o primeiro lote de restituição do IRPF 2025 já estará disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. E um dos temores de quem faz a declaração é cair na malha fiscal, mais popularmente conhecida como "malha fina". Se o Fisco encontrar alguma inconsistência, a declaração é retida para uma investigação mais detalhada, o que pode provocar atraso na liberação da restituição ou até gerar imposto a pagar com multa. Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2025", o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Walterleno Noronha, orienta sobre o assunto. Ouça a conversa completa!