Eleitor tem menos de um mês para regularizar título e poder votar nas eleições

Eleitoras e eleitores de todo o país agora têm menos de um mês para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio eleitoral e atualizar dados cadastrais. Após o dia 8 de maio, o cadastro do eleitorado estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano. As pessoas que ainda não têm o título de eleitor e desejam participar das eleições deste ano devem requerer o documento diretamente no cartório eleitoral mais próximo, inclusive para a coleta da biometria. É importante consultar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado ou a unidade da Justiça Eleitoral da localidade em que reside para verificar se é necessário agendar o atendimento presencial. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!