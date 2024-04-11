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Eleições 2024

Eleitor tem menos de um mês para regularizar título e poder votar nas eleições

Ouça detalhes na participação da chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2024 às 11:32
PEssoa com
Título de eleitor Crédito: Shutterstock
Eleitoras e eleitores de todo o país agora têm menos de um mês para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio eleitoral e atualizar dados cadastrais. Após o dia 8 de maio, o cadastro do eleitorado estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano. As pessoas que ainda não têm o título de eleitor e desejam participar das eleições deste ano devem requerer o documento diretamente no cartório eleitoral mais próximo, inclusive para a coleta da biometria. É importante consultar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado ou a unidade da Justiça Eleitoral da localidade em que reside para verificar se é necessário agendar o atendimento presencial. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Giane Medeiros - 11-04-24

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