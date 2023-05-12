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CBN IR

Reta final: como saber em que lote vou receber a restituição em 2023?

Ouça a participação da vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Paula Antonela

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 10:19

Publicado em 

12 mai 2023 às 10:19
Imposto de Renda, Receita Federal, IRPF
Prazo para declarar o IR termina no dia 31 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
 As restituições do Imposto de Renda 2023 serão pagas em cinco lotes, que começarão a ser liberados em 31 de maio e terminarão em 29 de setembro deste ano. Para saber em qual lote você irá receber a sua restituição, é preciso verificar a data em que entregou a declaração e se há algum critério de prioridade que se aplique ao seu caso. Os contribuintes que entregaram a declaração até o dia 10 de maio terão prioridade e poderão receber a restituição já no primeiro lote. Já os demais contribuintes serão incluídos nos lotes seguintes. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda". Quem esclarece as dúvidas é a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela. 
CBN - CBN Impostto De Renda 2023 - Paula Antonela - 12-05-23.mp3

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