Reta final: como saber em que lote vou receber a restituição em 2023?

As restituições do Imposto de Renda 2023 serão pagas em cinco lotes, que começarão a ser liberados em 31 de maio e terminarão em 29 de setembro deste ano. Para saber em qual lote você irá receber a sua restituição, é preciso verificar a data em que entregou a declaração e se há algum critério de prioridade que se aplique ao seu caso. Os contribuintes que entregaram a declaração até o dia 10 de maio terão prioridade e poderão receber a restituição já no primeiro lote. Já os demais contribuintes serão incluídos nos lotes seguintes. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda". Quem esclarece as dúvidas é a vice-presidente de Desenvolvimento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Paula Antonela.