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CORONAVÍRUS

Resultado para coronavírus sairá em 24h com chegada dos kits ao ES

Ouça entrevista com Coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin

Publicado em 10 de Março de 2020 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2020 às 11:53
Os kits para testagem do novo coronavírus já chegaram ao Espírito Santo e começarão a serem usados ainda esta semana para diagnóstico de casos suspeitos da doença. De acordo com o Coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, a medida permitirá a testagem local, não precisando mais encaminhar exames para o Rio de Janeiro. Além disso, o resultado sairá em até 24 horas. Durante esta semana ainda uma equipe do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) passará por treinamento na Fiocruz. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 10-03-20

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