Resultado para coronavírus sairá em 24h com chegada dos kits ao ES

Os kits para testagem do novo coronavírus já chegaram ao Espírito Santo e começarão a serem usados ainda esta semana para diagnóstico de casos suspeitos da doença. De acordo com o Coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, a medida permitirá a testagem local, não precisando mais encaminhar exames para o Rio de Janeiro. Além disso, o resultado sairá em até 24 horas. Durante esta semana ainda uma equipe do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) passará por treinamento na Fiocruz.