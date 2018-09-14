Resultado aponta itens mais encontrados nas praias brasileiras

Mais de 23,7 toneladas de resíduos foram recolhidos por 2,8 mil voluntários mobilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) Meio Ambiente nas praias brasileiras. Foram 124 km percorridos em praias de 10 estados brasileiros. No Espírito Santo, o Grupo de Desenvolvimento Humano e Ambiental do Instituto Goiamum foi um dos responsáveis por auxiliar nesse trabalho local. O último levantamento foi realizado, com o auxílio de voluntários, em Junho, na Área de Proteção de Praia Mole, na Serra. O trabalho englobou buscas em Praia Mole, Carapebus e Praia de Balneário Carapebus. Foi o evento “Clean Up Day - O Mar não está para plástico”.

O sócio-fundador do Grupo de Desenvolvimento Humano e Ambiental do Instituto Goiamum, biólogo Iberê Sassi, explica o porquê do grupo participar do movimento internacional. “Este movimento internacional voluntário de Limpeza de Praias, considerada a maior ação global para despoluição do planeta que ocorre anualmente, também nos sensibilizou e nossa instituição em aderir ao movimento, desde o ano passado, foi colocar a Serra, importante do ponto de vista turístico, no mapa ambiental da ONU”, explica.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Iberê Sassi - 14-09-18.mp3

Durante a ação foram encontrados:

- 47 sacos de resíduos (coletados em 2 horas);

- 5.904 bitucas de cigarro;

- 1.014 canudos;

- 1.731 tampinhas de plástico.