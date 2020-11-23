Restrições para bares e restaurantes começam a valer nesta segunda

O Governo do Espírito Santo publicou neste final de semana as novas medidas restritivas que vão balizar as atividades comerciais em cidades com diferentes categorias de risco para o novo coronavírus. Essas medidas são monitoradas pelo governo diariamente e podem ser alteradas semanalmente de acordo com os números da pandemia no Estado.

De acordo com o novo mapa de risco de contágio da Covid-19 no Estado, a partir de hoje: Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga estarão classificadas como risco moderado. Para o restante dos municípios do Espírito Santo, valem as regras para o risco baixo. A nova configuração do risco moderado mantém boa parte das regras do risco leve, e altera principalmente atividades que têm apresentado menos controle na disseminação do novo coronavírus. Entre as principais restrições estão as novas regras para funcionamento de bares e restaurantes que devem encerrar as atividades às 22 horas de segunda a sábado e após as 16 horas no domingo.

Em entrevista nesta segunda-feira (23), o presidente do sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, discorda das novas medidas e lamenta o fato do segmento ser novamente o mais prejudicado. Segundo ele, os proprietários de bares e restaurares são majoritariamente micro e pequenos empreendedores que vão sofrer um novo impacto financeiro com o fechamento de seus segmentos mais cedo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista- Fernanda Queiroz - Rodrigo Vervloet - 23-11-20

Para o vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, João Elvécio Faé, uma nova campanha começa a ser feita pelo setor para reforçar as medidas de segurança e prevenção à Covid. O setor também pretende intensificar o trabalho remoto para setores administrativos.