Restrição no comércio de lâmpadas acende alerta

Recentemente a proibição da comercialização de uma marca de lâmpadas LED no mercado voltou a chamar a atenção para a necessidade do consumidor ficar atento durante a compra do produto. Segundo o chefe da Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro, André Figueiredo, a lâmpada LED é mais econômica porque sua eficiência luminosa é maior do que as das outras lâmpadas. Ou seja, gasta menos energia para gerar a mesma iluminação.