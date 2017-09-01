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Restrição no comércio de lâmpadas acende alerta

Consumidor deve ficar atento durante a compra do produto

Publicado em 01 de Setembro de 2017 às 14:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2017 às 14:33
Recentemente a proibição da comercialização de uma marca de lâmpadas LED no mercado voltou a chamar a atenção para a necessidade do consumidor ficar atento durante a compra do produto. Segundo o chefe da Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro, André Figueiredo, a lâmpada LED é mais econômica porque sua eficiência luminosa é maior do que as das outras lâmpadas. Ou seja, gasta menos energia para gerar a mesma iluminação.
As LED podem durar, dependendo do modelo, pelo menos 25 vezes mais do que as lâmpadas incandescentes e quatro vezes mais do que as fluorescentes compactas. A certificação, explica o entrevistado, é fundamental para garantir a eficiência, pois passa por testes de qualidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Figueiredo - 01-09-17

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