Restrição no comércio de lâmpadas acende alerta

Recentemente a proibição da comercialização de uma marca de lâmpadas LED no mercado voltou a chamar a atenção para a necessidade do consumidor ficar atento durante a compra do produto. Segundo o chefe da Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro, André Figueiredo, a lâmpada LED é mais econômica porque sua eficiência luminosa é maior do que as das outras lâmpadas. Ou seja, gasta menos energia para gerar a mesma iluminação.
As LED podem durar, dependendo do modelo, pelo menos 25 vezes mais do que as lâmpadas incandescentes e quatro vezes mais do que as fluorescentes compactas. A certificação, explica o entrevistado, é fundamental para garantir a eficiência, pois passa por testes de qualidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Figueiredo - 01-09-17