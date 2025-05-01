Restrição dos celulares na escola: conheça guia para uso de telas

Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia Crédito: Freepik

O Governo Federal lançou este ano um guia oficial para o uso consciente de celulares e demais dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes brasileiros. O documento traz orientações para familiares, cuidadores e educadores abordando temas desde o impacto das telas na saúde mental até cyberbullying e a importância do equilíbrio entre atividades digitais e interações no mundo real. Vale lembrar que em janeiro deste ano, o presidente Lula sancionou uma lei que restringe o uso de celulares na escola. A Lei não só proíbe o uso dos smartphones durante a aula, mas também no recreio ou nos intervalos entre as aulas. Quem detalha o guia oficial aos ouvintes da CBN é o educador Juliano Campana.

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Confira as principais recomendações:

• Recomenda-se o não uso de telas para crianças com menos de 2 anos, salvo para contato com familiares por videochamada

• Orienta-se que crianças (antes dos 12 anos) não tenham smartphone próprios

• O acesso a redes sociais deve observar a Classificação Indicativa

• O uso de dispositivos eletrônicos, aplicativos e redes sociais durante a adolescência (12 a 17 anos) deve se dar com acompanhamento familiar ou de educadores