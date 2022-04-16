Restrição calórica: cortar o lanchinho da noite traz benefícios à saúde

Em novo estudo, publicado na revista "Lancet Diabetes & Endocrinology", pesquisadores analisaram um grupo de 143 homens e mulheres saudáveis entre 21 e 50 anos. Eles foram instruídos a adotar uma restrição calórica por dois anos. Podiam comer o que quisessem, desde que reduzissem a quantidade total de alimentos que ingeriam, com o objetivo de reduzir as calorias consumidas em 25%. Muitos não atingiram esse objetivo. Em média, as pessoas que estavam de dieta conseguiram reduzir cerca de 12% de suas calorias totais, ou cerca de 300 calorias por dia, a quantidade encontrada em uma rosquinha grande ou alguns biscoitos de chocolate. No entanto, mesmo com a redução sendo menor do que a proposta, muitos tiveram ganhos consideráveis em saúde. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista comportamental Andrezza Marques fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!