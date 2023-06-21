Restaurante Popular voltará a funcionar após seis anos fechado

O Restaurante Popular de Vitória será reaberto nos próximos meses 60 dias, segundo garantiu o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, em entrevista nesta quarta-feira (21) à CBN. A prefeitura vai lançar edital para a reforma do espaço, localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. A expectativa do município é ofertar cerca de 2 mil refeições diárias, sendo 1.600 no almoço e outras 500 no jantar. Também haverá a possibilidade da oferta de marmitex. O restaurante está fechado desde janeiro de 2017 e com a retomada, a população inscrita no CadÚnico terá prioridade no atendimento.