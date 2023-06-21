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Em Vitória

Restaurante Popular voltará a funcionar após seis anos fechado

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2023 às 10:34
O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria
O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria Crédito: PMV I Divlgação
O Restaurante Popular de Vitória será reaberto nos próximos meses 60 dias, segundo garantiu o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, em entrevista nesta quarta-feira (21) à CBN. A prefeitura vai lançar edital para a reforma do espaço, localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. A expectativa do município é ofertar cerca de 2 mil refeições diárias, sendo 1.600 no almoço e outras 500 no jantar. Também haverá a possibilidade da oferta de marmitex. O restaurante está fechado desde janeiro de 2017 e com a retomada, a população inscrita no CadÚnico terá prioridade no atendimento. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazoline - 21-06-23.mp3

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