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Vitória

Restaurante Popular será inaugurado nesta sexta-feira (05): conheça detalhes

Ouça entrevista com a secretária de Assistência Social de Vitória, Soraya Manato

Publicado em 01 de Setembro de 2025 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2025 às 11:17
O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria
O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria Crédito: PMV I Divlgação
Fechado há quase dez anos — e após uma série de adiamentos, o Restaurante Popular de Vitória ganha uma nova data de inauguração: 5 de setembro, nesta sexta-feira. Segundo informações da administração municipal, as refeições serão gratuitas para moradores em situação de rua inscritos no CadÚnico e crianças de até 12 anos. Para os moradores da Capital que também estejam registrados na plataforma, o valor do almoço será de R$ 3 e o do jantar, R$ 1,50. Para os demais usuários será cobrado o valor integral da refeição, que custará R$ 14.
A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o restaurante abrirá todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar. Serão servidas 2.100 refeições por dia durante a semana — 1.600 no almoço e 500 no jantar. Nos fins de semana e feriados, a previsão é de 535 refeições no almoço e 170 no jantar. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Assistência Social de Vitória, Soraya Manato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Soraya Manato -01-09-25.mp3
O Restaurante Popular de Vitória está localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, nº 31, no bairro Ilha de Santa Maria

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