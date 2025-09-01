Restaurante Popular será inaugurado nesta sexta-feira (05): conheça detalhes

Fechado há quase dez anos — e após uma série de adiamentos, o Restaurante Popular de Vitória ganha uma nova data de inauguração: 5 de setembro, nesta sexta-feira. Segundo informações da administração municipal, as refeições serão gratuitas para moradores em situação de rua inscritos no CadÚnico e crianças de até 12 anos. Para os moradores da Capital que também estejam registrados na plataforma, o valor do almoço será de R$ 3 e o do jantar, R$ 1,50. Para os demais usuários será cobrado o valor integral da refeição, que custará R$ 14.
A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o restaurante abrirá todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar. Serão servidas 2.100 refeições por dia durante a semana — 1.600 no almoço e 500 no jantar. Nos fins de semana e feriados, a previsão é de 535 refeições no almoço e 170 no jantar. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Assistência Social de Vitória, Soraya Manato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Soraya Manato -01-09-25.mp3
O Restaurante Popular de Vitória está localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, nº 31, no bairro Ilha de Santa Maria