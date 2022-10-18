Restaurant Week ES está de volta; conheça os detalhes

Realizado no Espírito Santo desde 2010, o Restaurant Week está de volta ao circuito gastronômico da Grande Vitória para mais uma edição. De 20 de outubro a 13 de novembro, o festival conhecido pelos cardápios promocionais de entrada, prato principal e sobremesa acontecerá em mais de 30 endereços selecionados em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari. Neste ES Restaurant Week, os menus estarão divididos em três categorias de acordo com a faixa de preço - além da Tradicional e da Plus, presentes em eventos anteriores, estreia neste ano a Premium. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Érica Semião, realizadora do evento, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Érica Semião - 18-10-22