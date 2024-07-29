Resgate de vítimas: como funciona o helicóptero do Notaer?

No último domingo (28), uma criança de dois anos foi resgatada pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), na Região Norte do Estado, após ter 95% de seu corpo queimado durante um churrasco. Este é apenas um dos modos de atuação do Núcleo, que atende todo o Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o comandante do Notaer, Tenente-coronel Daniel Quintella explica como funciona o serviço. Ouça a conversa completa!