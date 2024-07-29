Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Transporte aéreo

Resgate de vítimas: como funciona o helicóptero do Notaer?

Ouça a entrevista com o tenente-coronel Daniel Quintella

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 17:28

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

29 jul 2024 às 17:28
Helicóptero do Notaer faz resgate de vítima de queimadura.
Helicóptero do Notaer faz resgate de vítima de queimadura. Crédito: Notaer
No último domingo (28), uma criança de dois anos foi resgatada pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), na Região Norte do Estado, após ter 95% de seu corpo queimado durante um churrasco. Este é apenas um dos modos de atuação do Núcleo, que atende todo o Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o comandante do Notaer, Tenente-coronel Daniel Quintella explica como funciona o serviço. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Daniel Quintella - 29-07-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados