Resgate aéreo fez, em média, 13 horas de voo por dia durante as enchentes de 2013

Informações de diários de bordos e registros de salvamento devem levar ao conhecimento público, por meio de um livro, os bastidores do desempenho do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) do Estado, durante as fortes chuvas seguidas de enchentes entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, de acordo com o capitão Marcelo Vieira Holanda.

“Fizemos 226 horas de voo, em um período de 17 dias. Para se ter ideia, em situações normais, voamos algo entre 450 ou 500 horas em um período de seis meses. Ou seja, os voos, durante as operações de resgate, na época das enchentes, foram praticamente a metade de tudo que voamos em um semestre”, declarou o capitão, em entrevista ao programa CBN Vitória.