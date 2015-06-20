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BASTIDORES

Resgate aéreo fez, em média, 13 horas de voo por dia durante as enchentes de 2013

Esses e outros detalhes, das operações de ajuda às vítimas em áreas isoladas, em meio ao pior evento climático do Espírito Santo nos últimos anos, devem ser contados em um livro

Publicado em 20 de Junho de 2015 às 18:40

Publicado em 

20 jun 2015 às 18:40
Informações de diários de bordos e registros de salvamento devem levar ao conhecimento público, por meio de um livro, os bastidores do desempenho do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) do Estado, durante as fortes chuvas seguidas de enchentes entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, de acordo com o capitão Marcelo Vieira Holanda.
“Fizemos 226 horas de voo, em um período de 17 dias. Para se ter ideia, em situações normais, voamos algo entre 450 ou 500 horas em um período de seis meses. Ou seja, os voos, durante as operações de resgate, na época das enchentes, foram praticamente a metade de tudo que voamos em um semestre”, declarou o capitão, em entrevista ao programa CBN Vitória.
Entrevista - Capitão do Notaer Marcelo Vieira Holanda - 20-06-2015
Atualmente, um projeto com essas e outras informações recebe doações para viabilizar o trabalho literário. Essas doações podem ser feitas por meio do site www.catarse.me/anjosaudazes

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