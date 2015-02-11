Reservatório de água será construído na bacia do Rio Santa Maria

Depois do período de meses sem chuva, o Espírito Santo vai ter o seu primeiro reservatório de água. Atualmente, a captação e o abastecimento para a população são feitos diretamente dos rios que cortam o Estado. A intenção é transformar a barragem de Rio Bonito, na bacia do Rio Santa Maria, em reservatório. Hoje o local no Rio Bonito é utilizado para o fornecimento de energia. Em entrevista ao programa CBN Vitória desta quarta-feira, o Pós-Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos e professor da Ufes, Antônio Sergio Ferreira Mendonça, destaca que a criação de um reservatório é importante, mas não dispensa outras medidas de uso dos recursos hídricos.