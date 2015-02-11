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RECURSOS HÍDRICOS

Reservatório de água será construído na bacia do Rio Santa Maria

Pós-Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos, Antônio Sergio Ferreira Mendonça, destaca que a criação é importante, mas não dispensa outras medidas de uso racional da água

Publicado em 11 de Fevereiro de 2015 às 15:01

Publicado em 

11 fev 2015 às 15:01
Depois do período de meses sem chuva, o Espírito Santo vai ter o seu primeiro reservatório de água. Atualmente, a captação e o abastecimento para a população são feitos diretamente dos rios que cortam o Estado. A intenção é transformar a barragem de Rio Bonito, na bacia do Rio Santa Maria, em reservatório. Hoje o local no Rio Bonito é utilizado para o fornecimento de energia. Em entrevista ao programa CBN Vitória desta quarta-feira, o Pós-Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos e professor da Ufes, Antônio Sergio Ferreira Mendonça, destaca que a criação de um reservatório é importante, mas não dispensa outras medidas de uso dos recursos hídricos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prof Antônio Sérgio Ferreira Mendonça - 11-02-15

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