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Representante de militares contesta PGR

Procuradoria Geral da República fez pedido de federalização da greve da PM, ocorrida em fevereiro deste ano

Publicado em 03 de Agosto de 2017 às 14:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2017 às 14:01
Rogério Fernandes Lima é o representante dos oficiais militares do Estado Crédito: Divulgação | Assomes
O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo, tenente-coronel Rogério Fernandes, contesta os argumentos do pedido federalização e afirma que Procuradoria Geral da República (PGR) desacredita a Polícia Militar, os juízes capixabas e o Ministério Público Estadual. Ele explica que Vara da Auditoria Militar é composta por um juiz de direito que faz a instrução de todos os processos, mas que uma grande parte dos crimes militares, após a reforma do Judiciário, passaram a ser julgados monocraticamente e não mais pelos oficiais militares.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-Cel Rogério F Lima - 03-08-17
Da mesma maneira, havendo discordância da sentença, os recursos, tem como via recursal o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES). O tenente-coronel rebate à as afirmações dadas em entrevista concedida à CBN pelo procurador da República, Ubiratan Cazetta, de que os oficiais serão julgados por generais das Forças Armadas para evitar que oficiais de alta patente comprometam os resultados. Ouça a entrevista do procurador.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ubiratan Cazetta - 01-08-17

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