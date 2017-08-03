Representante de militares contesta PGR

O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo, tenente-coronel Rogério Fernandes, contesta os argumentos do pedido federalização e afirma que Procuradoria Geral da República (PGR) desacredita a Polícia Militar, os juízes capixabas e o Ministério Público Estadual. Ele explica que Vara da Auditoria Militar é composta por um juiz de direito que faz a instrução de todos os processos, mas que uma grande parte dos crimes militares, após a reforma do Judiciário, passaram a ser julgados monocraticamente e não mais pelos oficiais militares.