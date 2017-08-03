Representante de militares contesta PGR

O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo, tenente-coronel Rogério Fernandes, contesta os argumentos do pedido federalização e afirma que Procuradoria Geral da República (PGR) desacredita a Polícia Militar, os juízes capixabas e o Ministério Público Estadual. Ele explica que Vara da Auditoria Militar é composta por um juiz de direito que faz a instrução de todos os processos, mas que uma grande parte dos crimes militares, após a reforma do Judiciário, passaram a ser julgados monocraticamente e não mais pelos oficiais militares.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-Cel Rogério F Lima - 03-08-17
Da mesma maneira, havendo discordância da sentença, os recursos, tem como via recursal o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES). O tenente-coronel rebate à as afirmações dadas em entrevista concedida à CBN pelo procurador da República, Ubiratan Cazetta, de que os oficiais serão julgados por generais das Forças Armadas para evitar que oficiais de alta patente comprometam os resultados. Ouça a entrevista do procurador.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ubiratan Cazetta - 01-08-17