Representante da ONU conta como é viver experiências de zonas de conflitos

A experiência de viver em zonas de conflitos. Este é o tema em destaque, agora, na CBN Vitória. A história é de Rogerio Mobília Silva, capixaba - chegou ao Estado com sete anos de idade - que atua como vice-diretor Regional do Escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Coordenação de Assuntos Humanitários na América Latina e o Caribe (OCHA ROLAC). Com estudos em Engenharia Elétrica e de Sistemas, iniciou sua carreira profissional na Vale, no Porto de Tubarão em Vitória, mas consolidou sua carreira internacional em gestão de desastres como funcionário internacional das Nações Unidas tendo dedicado os últimos 28 anos a gestão de crises, construção de paz e assistência humanitária trabalhando em países da África, Ásia, América Latina e Caribe. Recentemente, liderou equipes especializadas ao nível internacional durante respostas a emergências de grande magnitudes como furacões, terremotos e vulcões provendo atenção humanitária e liderando equipes técnicas para avaliação de danos e impactos ambientais. Acaba de regressar de uma missão de coordenação da operação de ajuda na Síria, operando desde a Turquia, assegurando um plano de continuidade da operação. Em entrevista à CBN Vitória, Rogério Mobília Silva, fala das experiências internacionais e dos aprendizados nesses territórios. Ouça a conversa completa!