Represa de Rio Bonito, com capacidade de mais de 26 milhões/m³, tem boas chances de ser transformada em reservatório

O governo do Espírito Santo solicitou a Agência Nacional de Águas (ANA) que a represa de Rio Bonito, hoje usada para geração de energia, em reservatório de água para abastecimento humano, fosse transformada em reservatório de água para abastecimento humano. Mas para que a mudança aconteça, é necessário passar, primeiro, por trâmites burocráticos. Robson Monteiro, diretor de Infraestrutura Hídrica da Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo (Agerh) afirma que o resultado da reunião foi positivo para o Espírito Santo. Se a mudança ocorrer de fato, a prioridade do reservatório seria o abastecimento, não deixando de gerar energia.
Entrevista - Patricia Vallim - Robson Monteiro - 12-02-15